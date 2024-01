Diretor do Corinthians vê Gabigol como 'sonho que pode se tornar realidade'

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rubens Gomes, diretor estatutário de futebol do Corinthians, vê Gabigol como "sonho que pode se tornar realidade".

Rubão deu entrevista à Rádio Guaíba para atualizar a negociação entre Corinthians e Flamengo por Gabigol. As tratativas seguem difíceis.

O Timão insiste e conta com a autorização do Rubro-Negro. O técnico Tite não faz questão de contar com Gabriel.

O Flamengo topa ouvir, mas pede alto. A pedida do atacante em salário e luvas faria dele o atleta mais bem pago no Corinthians.

"Hoje o Gabigol é apenas um sonho, mas que pode se tornar realidade. É uma negociação extremamente díficil, um jogador que dispensa comentários.", disse Rubão, à Rádio Guaíba

Conversa paralela

O Corinthians também negocia com o Flamengo por uma possível troca. O Timão quer Matheuzinho e Thiago Maia, enquanto o Rubro-Negro tem interesse em Fausto Vera.

O acordo é complexo pois o Corinthians deve R$ 20 milhões ao Argentinos Juniors por Fausto.

"Houve uma conversa com o Flamengo, mas não evoluiu. O Flamengo se interessou em Fausto Vera e nós nos interessamos em Thiago Maia e Matheuzinho. Vamos retomar as conversas", falou Rubão.