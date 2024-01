Brasil 'esquece' José Mourinho e define alvo para assumir a seleção

O Brasil parece ter deixado de lado, de forma definitiva, a hipótese de contratar José Mourinho para ser o novo técnico da seleção brasileira. Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira pela imprensa brasileira, Ednaldo Rodrigues, reconduzido no cargo de presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), já definiu o que quer fazer daqui para frente e não conta com o atual treinador da AS Roma.

De acordo com o portal Globo Esporte, Ednaldo Rodrigues quer se livrar do interino Fernando Diniz e pretende Dorival Júnior para o cargo de técnico e Filipe Luís para diretor técnico.

Dorival Júnior está ligado ao São Paulo até 2024, enquanto Filipe Luís anunciou recentemente sua aposentadoria dos gramados.

A decisão da CBF é uma surpresa para muitos, já que Mourinho era um dos nomes mais cotados para assumir o cargo. O português tem uma carreira vitoriosa, tendo conquistado títulos em clubes como Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid e Manchester United.

No entanto, a CBF parece ter decidido apostar em uma opção mais "caseira". Dorival Júnior é um técnico experiente, com passagens por clubes como Flamengo, Santos e Fortaleza. Já Filipe Luís, além de ser um jogador de sucesso, tem um bom conhecimento do futebol brasileiro e da seleção.

A CBF ainda não anunciou oficialmente a contratação de Dorival Júnior e Filipe Luís. No entanto, tudo indica que a dupla será a responsável por comandar a seleção brasileira nos próximos anos.

Leia Também: Vitor Roque atua 19 minutos em estreia no Barcelona com virada sobre Las Palmas nos acréscimos