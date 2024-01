Oscar Pistorius deixa prisão quase 11 anos após matar namorada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Oscar Pistorius, ex-atleta sul-africano, recebeu liberdade condicional após ficar preso por quase 11 anos por matar sua namorada, a modelo Reeva Steenkamp.

"O Departamento de Serviços Correcionais (DCS) confirma que Oscar Pistorius está em liberdade condicional, a partir de 5 de janeiro de 2024", diz o comunicado.

Pistorius foi condenado em 2017 a 13 anos e cinco meses de prisão pelo assassinato de Reeva, morta em fevereiro de 2013.

Oscar está sob supervisão do DCS da África do Sul até dezembro de 2029, quando termina sua pena. Ele também deve reportar suas atividades, como procurar empregos ou mudar de casa.

Para manter a liberdade condicional, Pistorius está impedido por lei de dar entrevistas e de consumir álcool ou qualquer substância proibida. Além disso, ele vai frequentar um programa sobre violência de gênero e continuará a terapia para controlar a raiva.

Como atleta paralímpico, ele conquistou seis ouros, uma prata e um bronze em três Paralimpíadas. Em 2012, Oscar também se tornou o primeiro biamputado a disputar as Olimpíadas, em que se classificou para as semifinais dos 400m rasos e para a final no revezamento 4x400m.

MÃE DE REEVA LAMENTA LIBERDADE

"Quase 11 anos depois, a dor ainda é forte e real. Meu querido falecido marido Barry e eu nunca conseguimos aceitar a morte de Reeva ou a maneira como ela morreu (...). Embora continuemos gratos à mídia pela intensidade da cobertura do julgamento, mas liberdade condicional de Oscar tem sido uma faca de dois gumes. O interesse da mídia significou a perda de nossa privacidade e tornou difícil o luto pacífico."

"Sempre soubemos que a liberdade condicional faz parte do sistema jurídico sul-africano e sempre dissemos que a lei deve seguir o seu curso (...). Houve justiça para Reeva? Nunca poderá haver justiça se o seu ente querido nunca retornar. Aqueles de nós que ficaram para trás são aqueles que cumprem penas de prisão perpétua", diz comunicado.

