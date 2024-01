Ronaldo diz que Zagallo foi seu melhor treinador e o chama de pai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em homenagem publicada neste sábado (6), Ronaldo afirmou que Zagallo foi seu melhor treinador e um pai para ele. O ex-jogador escreveu que teve sorte em ser dirigido por Zagallo e ter contado com a sua mentoria.

"Sorte a minha que tive a sua direção em campo –sem dúvida alguma, meu melhor técnico– e a sua mentoria para além das quatro linhas –Mario Jorge também foi um pai pra mim", publicou no Instagram.

Ronaldo exaltou a grandeza de Zagallo e destacou a "trajetória extraordinária" e o "legado inigualável" do Velho Lobo. "O que ele representa para o mundo, para o esporte e para o país é de uma dimensão tão fora do comum que, hoje, com a sua partida, muitos falarão em fim de uma era. Direi diferente: sua era é eterna. Zagallo Eterno tem 13 letras."

"Obrigado, mestre. Te amo. Descanse em paz", concluiu na postagem.

Zagallo morreu no fim da noite desta sexta-feira (5). Ele estava internado desde 26 de dezembro no hospital Barra D'Or, na zona oeste do Rio de Janeiro, e teve falência múltipla de órgãos.

Ronaldo participou com Zagallo das Copas do Mundo de 1994, 1998 e 2002, além dos Jogos Olímpicos de 1996. O jogador, então ainda chamado de Ronaldinho, vivia a fase áurea da sua carreira.

Em episódio marcante da carreira de ambos, o atacante sofreu uma crise nervosa na concentração, antes da decisão do Mundial de 1998, e teve de ser levado para atendimento em uma clínica. Zagallo chegou a escalar Edmundo, mas recuou quando Ronaldo apareceu no vestiário.

"O Ronaldo chegou quase em cima da hora e já veio com meia, calção... pronto para jogar: 'Zagallo, não me tira dessa. Pelo amor de Deus, não me deixe de fora'", afirmou o ex-técnico. Foi atendido.

Só que nem Ronaldo nem o Brasil se acharam e tiveram uma atuação pífia. França, Zidane à frente, foi campeã fácil, por 3 a 0.