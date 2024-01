Com Endrick, seleção brasileira pré-olímpica se apresenta no RJ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A preparação para a disputa do pré-olímpico começa nesta segunda-feira (8). Os 23 jogadores convocados pela seleção brasileira se apresentaram na Granja Comary. Os atletas se encontraram no Aeroporto Santos Dumont, na capital fluminense, e foram juntos para a sede da CBF, em Teresópolis.

Endrick, John Kennedy e outros destaques do futebol nacional estão na delegação. O técnico Ramon Menezes precisou fazer sete mudanças na convocação devido a clubes que não liberaram seus atletas: saíram o goleiro Andrew (Gil Vicente), os defensores Vinícius Tobias (Real Madrid), Luan Cândido (Red Bull Bragantino), Patryck (São Paulo), Kaiky Fernandes (Almería), Robert Renan (Internacional, emprestado pelo Zenit) e o volante Danilo (Nottingham Forest).

O primeiro treino está marcado para a tarde desta segunda-feira, às 17h30. A seleção de Ramon Menezes terá duas semanas de preparação antes de estrear no torneio, contra a Bolívia, no dia 23 de janeiro.

ELENCO DA SELEÇÃO BRASILEIRA PARA O PRÉ-OLÍMPICO

- Goleiros: Kaique (Palmeiras), Matheus Donelli (Corinthians) e Mycael (Athletico);

- Laterais: Kaiki Bruno (Cruzeiro), Khellven (CSKA), Matheus Dias (Internacional) e Rikelme (Cuiabá);

- Zagueiros: Arthur Chaves (Académico de Viseu), Luan Patrick (Athletico), Michel (Palmeiras) e Ronald (Grêmio);

- Meio-campistas: Alexsander (Fluminense), Andrey Santos (Chelsea), Bruno Gomes (Coritiba), Gabriel Pirani (DC United), Marlon Gomes (Vasco) e Maurício (Internacional);

- Atacantes: Endrick (Palmeiras), Gabriel Pec (Vasco), Geovane (Corinthians), Guilherme Biro (Corinthians), John Kennedy (Fluminense) e Marquinhos (Nantes).

COMO FUNCIONA O PRÉ-OLÍMPICO

O torneio acontecerá entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro. A Venezuela é o país-sede, com jogos em Caracas, Valencia e Barquisimeto.

As seleções estão divididas em dois grupos com cinco equipes. O Brasil está no Grupo A, com Bolívia, Colômbia, Venezuela e Equador. Estão no Grupo B Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.

Os dois melhores de cada grupo avançam ao quadrangular final. Ao fim do torneio, dois países, garantirão vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

A seleção estreia contra a Bolívia, em 23 de janeiro, às 17h (de Brasília). Os próximos adversários serão, na sequência, Colômbia, Equador e Venezuela.