CBF oficializa contratação de Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou na tarde desta quarta-feira (10) que Dorival Júnior é o novo treinador da seleção brasileira.

O próprio Dorival e o São Paulo, clube que empregava o técnico desde abril de 2023, já haviam confirmado a negociação nesta semana, mas a CBF ainda não havia se manifestado oficialmente a respeito.

Uma entrevista para a apresentação do novo treinador do Brasil está marcada para esta quinta-feira (11), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Dorival foi contratado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que optou pela demissão do interino, Fernando Diniz, um dia depois de ter sido reconduzido ao cargo por decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O dirigente havia sido afastado em dezembro pelo TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), pelo entendimento que o acordo firmado em 2018 entre CBF e MPF (Ministério Público Federal), que abriu caminho para a eleição de Ednaldo, era ilegal.

A decisão tomada por Gilmar Mendes ainda precisa ser ratificada pelo plenário do STF, o que deve acontecer apenas em fevereiro.

No domingo (7), quando já havia se tornado público o interesse da CBF pelo trabalho de Dorival, o São Paulo anunciou a saída do treinador e sua ida para a seleção brasileira. Pelo clube do Morumbi, o técnico venceu a Copa do Brasil, título até então inédito na galeria de troféus do time.

"É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo", declarou Dorival na ocasião.

À frente da seleção brasileira, além de conviver com a constante instabilidade na direção da CBF, Dorival terá como desafio recuperar a equipe da má fase na qual terminou 2023.

Com Fernando Diniz, o Brasil acumulou marcas negativas dentro de campo, como a sequência inédita de três derrotas nas Eliminatórias, que deixaram a equipe na sexta posição -última que garante vaga direta ao Mundial.