Flamengo faz homenagem a Gabigol por 5 anos no clube: 'Encontro perfeito'

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol completa nesta quinta-feira (11) cinco anos desde a chegada ao Flamengo. Nas redes sociais, o clube publicou um texto em homenagem ao atacante. Gabigol assinou com o Fla em 11 de janeiro de 2019. Ele chegou primeiro por empréstimo e depois acabou comprado.

O clube destacou o poder de decisão do atual camisa 10. O texto termina com um pedido: "Que venha muito mais".

Mais cedo, Gabi já tinha registrado a data. No vídeo, ele relembra momentos marcantes da passagem pelo Fla.

Veja o texto na íntegra:

"Nascido pra eternidade. Nascido pra essas cores... Gabriel Barbosa, Gabi... gol. Há exatos cinco anos, nossos destinos se entrelaçavam. O encontro perfeito no momento perfeito. Cinco temporadas, 268 jogos, 153 gols e 43 assistências. Quatro gols e duas conquistas em três finais de Libertadores.

Três cariocas, dois Brasileirões, uma Copa do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, cinco artilharias - em todas as esferas: Carioca (2020 e 22), Brasileiro (2019), Libertadores (2019 e 21). Sexto maior artilheiro da história do Flamengo. O maior artilheiro brasileiro da Libertadores. Os números são impressionantes, mas nem assim traduzem a importância de Gabi para o Flamengo.

Viciado em decidir. Tão sinônimo de gol que leva no nome. Um maestro de sentimentos e emoções. Cria, e não criado. Moleque do Rio. NOSSO Gabi. O Príncipe. Camisa 10 da Gávea.

Contar as histórias de Gabi no Flamengo é impressionar pelo objetivo e pelo subjetivo. É exaltar um recordista e acelerar o coração de torcedor. Que venha muito mais, ÍDOLO!"