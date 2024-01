Band fecha acordo e vai transmitir jogos do Flamengo nos Estados Unidos

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Band fechou um acordo para mostrar amistosos de pré-temporada do Flamengo, o time com mais torcida do Brasil, que vão acontecer nos Estados Unidos neste mês de janeiro.

A emissora do Morumbi já disponibilizou um pacote comercial para empresas anunciantes que queiram exibir sua marca nas partidas. A reportagem teve acesso a ele.

A TV de Johnny Saad disponibilizou duas cotas de patrocínio, pelo valor de R$ 3,4 milhões cada. Vale ressaltar que costumam se aplicar descontos neste tipo de negociação.

Desta vez, o rubro-negro passará 13 dias no país e já tem dois amistosos definidos: contra o Philadelphia Union, no dia 21, e o Orlando City, no dia 27.

No pacote comercial, é confirmada a exibição do jogo contra o Orlando City. A reportagem apurou que a partida contra o Philadelphia Union também deverá ter transmissão na Band.

Vale lembrar que a Band também vai mostrar partidas do Campeonato Carioca que envolvem o Flamengo com exclusividade na TV aberta e no BandSports, o canal esportivo do grupo.