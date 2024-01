Gabigol antecipa volta e é elogiado por físico após pior ano no Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol viveu seu pior ano no Flamengo em 2023, mas voltou ao clube disposto a mudar o cenário. O atacante retornou ao Ninho do Urubu antes dos companheiros e teve boa avaliação física nos primeiros dias de trabalho do rubro-negro.

O camisa 10 foi três vezes ao CT antes da reapresentação, nos dias 3, 4 e 5. Em um deles, houve registro nas redes sociais. O elenco retornou ao Ninho na segunda-feira (8).

O foco era na fisioterapia, treinos físicos e trabalhos de força. Gabigol também treinou durante as férias.

O Flamengo vê o jogador 100% após a lesão. A avaliação interna é de um retorno em patamar físico muito bom.

Gabigol também emagreceu de um ano para o outro. Os números são considerados positivos. A forma física chamou a atenção em imagem do atacante com Zico publicada nas redes sociais do Flamengo.

O movimento é bem visto internamente. Depois de um ano de desgastes de todos os lados, o jogador entra nos 12 meses finais de contrato disposto a retomar o protagonismo.

A expectativa é por um ano melhor fisicamente. Gabigol afirmou ter atuado quase o ano inteiro lesionado - o que gerou certa rusga interna com o Flamengo. No fim do ano ele realizou um procedimento regenerativo para reparo da lesão no tendão do adutor direito.

Em 2022, ele também voltou antes do tempo ao trabalho. Ao final da temporada, foi decisivo mais uma vez no título do Flamengo na Libertadores, quando se despediu da camisa 9.

NOVELA E BAIXA

A relação entre Flamengo e Gabigol teve os primeiros arranhões em 2023. Na primeira temporada como reserva na equipe, o atacante ouviu críticas e viveu instabilidade até internamente, incluindo uma discussão no vestiário com Marcos Braz.

Depois de ganhar a camisa 10, Gabi não manteve o protagonismo. O Flamengo esperava uma liderança técnica e de vestiário que não se concretizaram no primeiro ano com o número histórico. O time e jogador decepcionaram.

A reserva gerou insatisfação. Tite não o colocou como titular em nenhum jogo, mas ele já tinha sido barrado antes com Vítor Pereira na primeira partida da final do Carioca, e com Jorge Sampaoli.

RENOVAÇÃO

A renovação ainda não aconteceu. Em outubro Gabigol e Flamengo chegaram a um acordo por um novo vínculo até 2028, mas o acerto ainda não foi assinado pelo presidente Rodolfo Landim.

O Corinthians esteve de olho. Gabi virou o principal foco no clube paulista e o presidente Augusto Melo manifestou repetidas vezes o desejo de contratar o atacante.

"O jogador tem um ano de contrato, é do Flamengo, não posso falar para você se o presidente do Corinthians falou ou não com representantes do atleta. O Flamengo em nenhum momento entrou em negociação pelo Gabigol. Gabigol interessa ao Flamengo, é um jogador importantíssimo, com uma história linda aqui dentro, campeão de quase tudo, faltou o Mundial para ele e para todos nós", disse Marcos Braz, vice de futebol.

A partir do meio do ano, Gabigol poderá assinar um pré-contrato. Caso o Flamengo não acerte a renovação, a história pode seguir em outro lugar.