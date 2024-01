Ex-jogador do Barcelona de Guayaquil é morto a tiros no Equador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador Jair Lemos, que teve passagem nas categorias de base do Barcelona de Guayaquil, foi assassinado a tiros no Equador.

Jair Lemos estava em um velório no sul de Guayaquil, quando dois homens, de moto, o alvejaram com diversos disparos à queima-roupa. Ainda não há informações sobre os motivos do incidente.

O Barcelona-EQU emitiu um comunicado oficial confirmando a morte de Jair Lemos e prestando condolências aos familiares e amigos do atleta.

Lemos jogou a última temporada no Atlético Porteño, clube da terceira divisão equatoriana.

O Barcelona Sporting Club expressa suas mais profundas condolências à família e amigos de Jair Lemos, que em vida foi jogador de nossas categorias de base. Todos nós que integramos a instituição expressamos nossas mais profundas condolências aos seus familiares e amigos, unindo-nos à sua dor neste momento. Voe alto, Jair!Barcelona do Equador, em nota oficial