Filho de Maradona: "mataram o meu pai e tenho uma ideia de quem foi"

O italo-argentino Diego Armando Maradona Junior, filho do lendário Maradona, disse este sábado que "mataram" o seu pai porque "o abandonaram à sua sorte quando podia ter feito alguma coisa" e revelou que tem "uma ideia" de quem poderá ter sido o culpado.

"Há uma investigação em curso. Nós - os seus filhos - temos muita fé na justiça argentina. Estou convencido de que isto não devia ter acabado assim. Mataram o meu pai. Não cabe a mim dizer quem foi, tenho a minha própria ideia, mas não a posso dizer. Deixaram-no entregue à sua sorte quando se podia ter feito alguma coisa", declarou ao programa Verrisimo da Mediaset Italia.

"Fiz uma promessa: até o último dia da minha vida, lutarei por justiça", acrescentou. O filho do histórico futebolista, que nasceu em Napoli de um caso extraconjugal entre Diego e Cristiana Sinagra, explicou como viveu a morte do pai.

"O sentimento de vazio nunca desaparecerá. Mas o afeto que todos lhe demonstram alivia a dor, pelo menos em parte", explicou. "Tento ver as coisas pelo lado positivo. Lutei durante muito tempo com a minha mãe e toda a família pelo reconhecimento da paternidade e, no final, tive o privilégio de estar perto dele e de ter uma relação normal de pai e filho. Foram quatro anos maravilhosos", concluiu.

