Vê o irmão estrear na Premier League e não esconde a emoção

Radu Dragusin é um dos reforços de inverno do Tottenham e na tarde de domingo estreou na Premier League, saltando para dentro de campo na visita ao Manchester United (2-2). A estreia do defesa romeno foi acompanhada com especial atenção no seu país, nomeadamente pelo irmão Alex, que não escondeu a emoção na hora de ver o irmão entrar em campo.



