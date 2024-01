Zagallo é homenageado em festa de premiação da Fifa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cerimônia de premiação The Best, da Fifa (Federação Internacional de Futebol), prestou homenagens a Mario Jorge Lobo Zagallo, único tetracampeão mundial, que morreu no dia 5 de janeiro, aos 92 anos.

Zagallo foi campeão como jogador em 1958 e 1962, como técnico, em 1970, e como auxiliar técnico, em 1994. Ele também foi vice-campeão mundial em 1998, quando a seleção brasileira perdeu a final para a França, na casa do adversário.

"Minha paixão pela seleção brasileira começou antes de ser jogador ou técnico do Brasil", afirmou Zagallo, em declaração reproduzida no palco durante a cerimônia de premiação.

Segundo ele, a relação de amor com a seleção brasileira teve início quando ainda acompanhava as obras de construção do Maracanã, no final dos anos 1940.

"O Zagallo escreveu uma história que dificilmente será repetida", afirmou o ex-atacante Ronaldo, presente na cerimônia de premiação da Fifa, em Londres.

"Zagallo deixou o legado de uma paixão pelo futebol, de um amor pela seleção brasileira que é difícil para a gente copiar e levar adiante", disse o campeão do mundo com o Brasil em 1994 e 2002. "Aprendi com ele a amar e a respeitar nossa camisa da seleção brasileira", acrescentou Ronaldo.

O inglês Bobby Charlton, campeão do mundo em 1966, que morreu em outubro de 2023, e o alemão Franz Beckenbauer, campeão mundial em 1974 (como jogador) e em 1990 (como técnico) que morreu no dia 8 de janeiro, também foram homenageados pela Fifa.

