Leila rebate críticas e explica política do Palmeiras para buscar reforços

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leila Pereira, presidente do Palmeiras, rebateu as críticas que recebe por conta da falta da contratação de reforços.

"Nós já trouxemos três reforços e costumo dizer que as contratações são feitas sempre pelo departamento de futebol", disse em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (16).

"Os 'nomes de peso' são, primeiro, os atletas que estão aqui, os atletas que são escolhidos pela nossa comissão. O Palmeiras sempre estará atento ao mercado, mas a presidente, sozinha, não contrata. O que o Abel necessitar, estaremos atentos ao mercado", completou.

Leila também levantou a questão de pagar os salários em dia e não fazer loucuras financeiras para contratar jogadores.

"Todos os nossos profissionais são pagos em dia. Como eu posso estar contratando e não pagar os profissionais em dia. Por que vocês não perguntam isso para os atletas? Isso faz com que o Palmeiras seja diferenciado", citou.

"Não pode clubes centenários estarem completamente quebrados. Se nós não enfrentarmos de frente, o futebol brasileiro seguirá assim. Ai a competição sai do campo de jogo para outras esferas. Não é assim que eu quero. Não quero desmerecer nenhum clube. Quero o melhor para todo o futebol brasileiro. Queria que todos os clubes fossem como o Palmeiras", pontuou.

O QUE MAIS LEILA DISSE

"Eu sou candidata à reeleição. Acho que posso dar continuidade a esse projeto vencedor por mais um mandato. O Palmeiras é administrado como uma empresa, com algumas particularidades pela paixão do torcedor. As pessoas estão aqui porque são competentes. Eu sei que as críticas são muito duras, mas sei do compromisso de cada uma das pessoas, e nós temos um direcionamento. Eu não vou contratar porque a imprensa pressionou, vou contratar quando nos decidirmos pelo melhor nome. Se não tiver, não vai vir. Eu prefiro que venham as críticas para mim e deixem meus atletas e treinador trabalhando."

"Quando fui eleita, foi isso que eu sempre busquei. Quero mostrar para o Brasil que um clube bem administrado é mais vitorioso, que as marcas são valorizadas. E assim que vamos melhorar o futebol brasileiro."

"Ninguém fala 'Leila, você é incompetente', mas quando o Palmeiras perde, é culpa da Leila, quando ganha, é apesar da Leila. Eu sei das minhas qualidades e defeitos. Muitas críticas que recebo, se fosse um homem, não seria assim."