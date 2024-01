Piquerez é dúvida em estreia do Palmeiras no Paulistão; veja provável time

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras não sabe se poderá contar com o lateral esquerdo Piquerez para a estreia no Campeonato Paulista contra o Novorizontino, no domingo (21), às 16h (de Brasília), no estádio Jorjão.

Piquerez segue um cronograma individualizado de recondicionamento físico e só participou de um jogo-treino dos cinco que o Palmeiras fez na pré-temporada. O uruguaio sofreu uma entorse no joelho esquerdo no final da temporada passada e desfalcou a equipe na última rodada do Brasileirão.

O Palmeiras tem mais dois treinos antes de estreia. O Alviverde fará duas atividades antes do jogo em Novo Horizonte e a presença de Piquerez na partida dependerá de sua evolução física.

Sem Piquerez, o Palmeiras deve estrear com Caio Paulista no time titular. O provável time tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga e Caio Paulista (Piquerez); Flaco López e Rony (Breno Lopes).

Pré-temporada do Palmeiras

1º jogo-treino: Palmeiras 4 x 0 Rio Branco-SP

2º jogo-treino: Palmeiras 1 x 1 União Suzano

3º jogo-treino: Palmeiras 3 x 0 São Caetano

4º jogo-treino: Palmeiras 2 x 1 EC São Bernardo

5º jogo-treino: Palmeiras 3 x 2 Lemense