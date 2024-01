Triatleta de 17 anos se choca com carro em treino e fica em estado grave

Lucas García Picón, campeão do mundo júnior de triatlo está, deste sexta-feira (19), internado na unidade de cuidados intensivos do Hospital Clínico Universitário de Santiago de Compostela, capital da região da Galícia, na Espanha.

De acordo com informações do jornal espanhol La Voz de Galicia, o atleta de apenas 17 anos teria sofrido um grave acidente de bicicleta, ao bater violentamente contra um carro, quando treinava com os companheiros de equipe do Centro Galego de Tecnificação Desportiva.

A jovem promessa do esporte foi transportado de emergência para a já citada unidade hospitalar, onde acabou por ser diagnosticado com um traumatismo cranioencefálico grave com perda de consciência.

As primeiras atualizações apontam para que Lucas García Picón se encontra "estável, dentro da gravidade" do sucedido, dado que, além do traumatismo cranioencefálico, ainda fraturou várias costelas e sofreu danos nos pulmões e rins.

