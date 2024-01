Atacante do Novo Hamburgo marca gol após saber da morte do pai

O atacante Anderson Tanque, do Novo Hamburgo, viveu uma noite de fortes emoções na terça-feira. O jogador, de 26 anos, foi informado da morte do pai antes da partida contra o Santa Cruz, pelo Campeonato Gaúcho.

Apesar do choque, Tanque pediu para jogar e, quando entrou no segundo tempo, marcou o gol da vitória do Novo Hamburgo por 2 a 1.

"Infelizmente recebi a notícia que perdi meu pai. Estou passando por um momento muito difícil. Mesmo assim, optei por jogar e esse gol é para ele", disse Tanque a imprensa local.

Após o gol, Tanque apontou para o céu e fez uma homenagem ao pai. Ele foi consolado pelos companheiros de equipe e pelos funcionários do clube.

O atacante chegou ao Novo Hamburgo no ano passado, após passagens por clubes de divisões inferiores, como Camboriú, Paraná e São Joseense.

