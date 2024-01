Fagner diz que final da Copa do Brasil de 22 foi pior momento da carreira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fagner completou 10 anos de Corinthians esta semana e afirmou que seu pior momento no clube foi ter perdido o pênalti na final da Copa do Brasil para o Flamengo, em 2022.

"O pior foi a final da Copa do Brasil onde, infelizmente, eu acabei perdendo o pênalti. Acho que aquele dia para mim foi muito duro, passei a noite em claro, você não quer conversar com ninguém, enfim, você quer se isolar. Então acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira", disse Fagner para a Corinthians TV.

Quanto ao momento mais marcante em sua carreira, Fagner disse que não consegue escolher só um entre os mais de 500 jogos que tem pelo clube. "Difícil você eleger um momento, são muitos jogos, muitas histórias, finais, então, difícil a gente elencar um jogo, um momento".

Mas, ele afirmou que poder ter a esposa e os filhos assistindo aos seus jogos e poderem comemorar juntos depois é sempre um momento marcante em sua carreira.

"O mais especial de todos é quando eu estou com meus filhos, minha esposa, todo mundo ali no estádio e a gente vence o jogo, poder sair com eles e estar tudo em paz. Ter eles perto de mim já me motiva todos os dias, sabendo da grandeza do clube e tudo que você pode vivenciar, para mim é sempre inesquecível, sempre marcante", disse.

Fagner é formado na base do Corinthians, mas fez apenas sete jogos em sua primeira passagem no clube, em 2006.

Em 2014, retornou ao clube após passar pelo PSV, Vitória, Vasco e Wolfsburg.

O lateral tem 537 jogos pelo clube, somando as duas passagens, marcou 12 gols e faturou três Campeonatos Paulista (2017, 2018, 2019) e dois Brasileiros (2015 e 2017).