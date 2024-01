Luto no futebol espanhol: 3 torcedores do Sevilha morrem em acidente

O futebol espanhol está de luto nesta quinta-feira (25) pela morte de três torcedores do Sevilha em um grave acidente registrado durante a madrugada na autoestrada A-4, na localidade de Santa Cruz de Mudela, em Ciudad Real.

As primeiras informações divulgadas pela imprensa espanhola apontam para um saldo de 18 feridos, como resultado do acidente, que ocorreu quando os torcedores se dirigiam à capital para assistir ao jogo dos quartos-de-final da Copa do Rei, contra o Atlético de Madrid.

"O Sevilha lamenta profundamente o falecimento de três torcedores sevilhanos, que perderam a vida nesta manhã, ao sofrer um acidente de trânsito, quando se dirigiam a Madri", diz um comunicado do clube.

"O clube quer estar com seus familiares e entes queridos nestes momentos difíceis. Em sua memória, os jogadores usarão fumaça preta. Além disso, foi pedido à RFEF um minuto de silêncio imediatamente antes do apito inicial. Descansem em paz", completa.

️Luto por el fallecimiento de tres sevillistas que viajaban a Madrid para el partido de esta noche. Descansen en paz.#SevillaFC