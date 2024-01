Pancada em jogo provoca internamento de atleta nos cuidados intensivos

A Associação Portuguesa de Futebol de Braga (AFBraga) lamentou, neste domingo (28 de janeiro), o incidente que deu que falar no jogo entre Forjães e Vieira, a contar para as distritais, culminando no internamento nos cuidados intensivos de Vassalo, jogador do Forjães SC e da seleção distrital.

"O atleta do Forjães SC e da nossa Seleção, Vassalo, sofreu uma rabdomiólise extensa resultante de uma pancada sofrida durante um jogo que acabou por ter repercussões noutros órgãos. Vassalo encontra-se na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, onde está a ser continuamente vigiado e monitorizado", pode ler-se na nota emitida pela AFBraga.

A rabdomiólise é uma síndrome que envolve a rutura do tecido muscular esquelético. Pode ser causada por uma série de fatores, incluindo pancadas, lesões, medicamentos e doenças.

No caso de Vassalo, a pancada que sofreu durante o jogo resultou na libertação de substâncias tóxicas no sangue, que danificaram outros órgãos, incluindo os rins.

"A Direção da AFBraga está solidária com o atleta e com o clube fazendo votos de uma rápida e completa recuperação! Força, Vassalo! Estamos certos de que sairás vencedor deste desafio maior! Ficamos à tua espera", acrescentou a AFBraga.

Dessa forma, o avançado de 27 anos encontra-se agora em fase de observação.

