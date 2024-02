Apesar de jejum no Corinthians, Yuri Alberto é alvo da Premier League

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Yuri Alberto não faz um gol há dez jogos, tem convivido com protestos da torcida do Corinthians, mas tem interessados na Premier League. Por quê?

O Corinthians recusou proposta do Wolverhampton por Yuri Alberto e anteriormente foi procurado por Everton e West Ham. Três clubes do Campeonato Inglês, o principal torneio de futebol do mundo.

Os argumentos vão muito além do atual momento ruim do centroavante de 22 anos. O UOL procurou entender os motivos de Yuri estar em baixa no Brasil, mas ter moral na Inglaterra.

O estafe de Yuri Alberto afirma que outros vários clubes europeus monitoram Yuri Alberto de perto desde a base. Ele foi revelado pelo Santos ao lado de Rodrygo, foi para o Inter, acabou vendido ao Zenit (Rússia) por R$ 150 milhões e chegou ao Corinthians, por metade deste valor, e ainda jovem.

Os europeus gostam do biotipo de Yuri: um atacante relativamente alto (1,82 m) e veloz, com boa força física e histórico de poucas lesões.

Há também a boa impressão desde a base, quando era presença frequente na seleção. O entendimento é que a formação como profissional poderia terminar na Europa, onde o entendimento tático é maior.

Outro fator é o preço. O momento de baixa faz com que o valor de Yuri Alberto caia. Ele já valeu R$ 150 milhões, mas nesta sexta-feira (2) o patamar é outro. As propostas recentes, porém, não foram consideradas suficientes pelo Corinthians.

Mal no Corinthians e ainda em alta na Europa, Yuri tenta a volta por cima. O Corinthians trouxe Pedro Raul como "sombra" para diminuir sua responsabilidade e vê Arthur Sousa, destaque da Copinha, como alternativa.