Paulo Bracks elogia Pedro Raul e fala de Yuri Alberto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paulo Bracks, ex-diretor de Internacional e Vasco, falou sobre como foi trabalhar com os atacantes Pedro Raul e Yuri Alberto.

O dirigente elogiou o bom início de Pedro Raul no Vasco, mas que ainda deve trabalhar a questão mental. Bracks lembrou que o jogador teve queda de rendimento após perder pênaltis decisivos.

Bracks foi o responsável por levar o atacante ao Vasco no último ano. Ele também esteve na negociação que o levou ao México.

Pedro Raul, aliás, foi anunciado pelo Corinthians nesta sexta-feira (2). O jogador assinou contrato até o fim de 2028.

"O Pedro é um centroavante raro no Brasil. Pela altura, pelo posicionamento dentro da área. Ele precisa ser trabalhado sim para que performe bem, para que tenha um mental cada vez mais forte na pressão, porque tem muita pressão no Vasco, muita pressão"m disse Bracks, ao Bola da Vez ESPN.

Bracks também tem relação próxima com Yuri Alberto e crê que a disputa pela titularidade será boa no Corinthians. O dirigente trabalhou com o atleta no Internacional.

"Palpitando do lado de fora, talvez esteja faltando para ele felicidade", disse Paulo sobre o momento conturbado que Yuri vive no Corinthians. "No Internacional, ele disputava a posição com Thiago Galhardo. Naquele momento, tinham quatro centroavantes que poderiam jogar em qualquer clube do Brasil. Yuri Alberto, Thiago Galhardo, Abel Hernandez e Paulo Guerrero. Então ele conseguiu uma ascensão muito grande de um ano para o outro. O ano de 2021 foi espetacular, e ele jogava feliz."