Julgamento de Daniel Alves começa com 28 testemunhas e 270 jornalistas

O julgamento de Daniel Alves vai começar nesta segunda-feira (5), a partir das 10h00 (06h00 em Brasília), na secção 21 da Audiência de Barcelona, na Catalunha, devendo prolongar-se até à próxima quarta-feira.

O atleta, vale lembrar, está detido na prisão Brians 2 há já mais de um ano, sob suspeita de ter cometido um ato de agressão sexual contra uma jovem de 23 anos, na noite de 30 para 31 de dezembro de 2022, num cubículo do banheiro da discoteca Sutton, situada na Ciudad Condal.

O Ministério Público pede que o jogador de 40 anos de idade seja condenado a uma pena de prisão de nove anos, mas a equipe de defesa da suposta vítima pede uma 'mão' ainda mais pesada, com uma pena máxima de 12 anos.

De acordo com a edição deste domingo do jornal espanhol Marca, já mais de 270 jornalistas estão credenciados para acompanhar o caso, 'in loco'. No entanto, as autoridades procuram manter esforços para preservar a identidade da jovem que fez a denúncia.

Ao todo, irão depor 28 testemunhas, na tentativa de alcançar o mais preciso relato possível do sucedido, depois de o ex-atleta de clubes como Barcelona, Juventus ou Paris Saint-Germain ter apresentado já cinco versões distintas do mesmo.