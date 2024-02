Promessa do atletismo espanhol morre aos 18 anos

David Pérez Bruque, uma das maiores esperanças de futuro do atletismo espanhol, morreu com apenas 18 anos. A notícia foi dada, nesta segunda-feira, pelo Club Atlètic Manresa, ao qual estava vinculado, em forma de comunicado.

"O David nos deixou. Com muita tristeza, a família do Club Atlètic Manresa comunica que, hoje, a luz do David se apagou. Sabemos a sorte que tivemos por compartilhar tantos momentos com ele. Como bom velocista, foi-se rápida, discreta e silenciosamente. Obrigado por tudo", diz a nota.

David Pérez Bruque deu os primeiros passos no mundo do atletismo nos 300 metros com barreiras, nos 4x400 metros e no heptatlo. No entanto, foi quando deu o 'salto' para a categoria dos 400 metros com barreiras que expôs todo o seu potencial.

De tal maneira que, em 2022, sagrou-se campeão espanhol de sub-18 nesta categoria, com um tempo de 51,78 segundos, e esteve à beira de conquistar uma medalha nos Campeonatos da Europa do escalão, quando foi quarto classificado.