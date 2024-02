Corinthians demite técnico Mano Menezes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durou cerca de cinco meses a terceira passagem do técnico Mano Menezes no comando do Corinthians. Com uma campanha ruim no Campeonato Paulista, o treinador foi demitido pela diretoria do clube do Parque São Jorge nesta segunda-feira (5).

Após perder para o Novorizontino na Neo Química Arena no domingo (4), o alvinegro acumulou a quarta derrota seguida no Estadual.

Nos jogos anteriores, perdeu para Ituano, São Bernardo, além de ter sofrido a primeira derrota para o São Paulo em Itaquera. Com isso, a equipe fica estacionada nos três pontos, fruto de uma vitória na estreia do campeonato contra Guarani, e está na zona do rebaixamento junto com o Santo André.

Além do treinador, deixam a equipe o auxiliar técnico Sidnei Lobo e o preparador físico Diogo Linhares. Em nota, o clube afirmou que "agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Corinthians e deseja a eles sucesso nas sequências de suas carreiras."

Nesta segunda-feira (5), o time alvinegro inicia a preparação para o clássico contra o Santos, na quarta-feira (7), na Vila Belmiro, sob o comando do auxiliar Thiago Kosloski.

Mano estreou no clube em outubro de 2023, quando o time corintiano foi eliminado pelo Fortaleza na semifinal da Copa Sul-Americana.

O técnico gaúcho assumiu a equipe flertando com a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2023, mas conseguiu engatar alguns bons resultados que garantiram a 13º colocação na última rodada do Nacional.

Com contrato até 2025, Mano deixa o Corinthians com um aproveitamento de 38% -em 20 jogos, foram seis vitórias, cinco empates e nove derrotas.