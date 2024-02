António Oliveira é apresentado: 'Por conforto, teria ficado onde estava'

BEATRIZ CESARINI

ÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians apresentou, neste sábado (10), o técnico António Oliveira. O português já estará em campo neste domingo (11), na Neo Química Arena, para comandar a equipe no duelo contra a Portuguesa, na sétima rodada do Campeonato Paulista.

António exaltou o time e demonstrou motivação para reverter a fase ruim pela qual a equipe alvinegra passa.

Se eu quisesse zona de conforto tinha ficado onde estava. Quanto mais falavam, mais vontade eu tinha de representar esse clube. É um desafio e tenho ciência da minha capacidade, confio muito nos jogadores e temos que respeitar o potencial deles. Vamos tentar extrair esse potencial deles, que são os grandes artistas e vão conseguir reverter a situação. Nesta altura é falar pouco e os resultados é que vão falar mais alto.António Oliveira.

NO ESTOURO DO RELÓGIO

António Oliveira foi registrado no BID às 18h59min56s desta sexta-feira (9). O expediente se encerraria às 19h (de Brasília), e só reabriria novamente na segunda, após a rodada.

O técnico precisava ser inscrito a tempo na plataforma da CBF para poder estrear no domingo.

O Corinthians está em crise, na zona do rebaixamento do Estadual, vindo de cinco derrotas consecutivas, e precisa reagir.

