Léo Pereira cai nas graças da torcida do Flamengo embalado por gols e memes

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Feliz dentro e fora de campo. Assim Léo Pereira resume a boa fase pelo Flamengo e na vida pessoal. Nas graças da torcida, o zagueiro tem sido decisivo e empolga as redes sociais com os memes por seu novo namoro.

Léo ganhou o apelido de "Karolino" depois do relacionamento com Karoline Lima. A influenciadora foi ao Maracanã ver os dois clássicos do Flamengo no ano e tem postado vídeos ao lado do jogador, que oficializou o namoro os últimos dias.

Até os jogadores entraram na brincadeira no dia a dia. Gabigol, por exemplo, já citou o apelido algumas vezes e imitou o coração que o zagueiro usa na comemoração ao parabenizar o defensor.

O jogador está em alta também com a torcida. Antes de decidir o jogo diante do Botafogo, ele foi ovacionado ao aparecer no telão. 90 minutos depois, salvou o time. Os rubro-negros gostaram do apelido e vem usando nas redes sociais, chamando a influencer de um dos "grandes reforços do ano".

Dentro de campo, Léo Pereira igualou o número de gols que fez pelo Athletico-PR. Ele chegou aos nove com a camisa do Flamengo após balançar a rede duas vezes em 2024, contra o Audax Rio e o Botafogo. O jogador também foi decisivo contra o Vasco, salvando um gol quase na linha.

O Flamengo de Tite tem como um dos principais pilares o setor defensivo. Cléber Xavier, um dos auxiliares, vem treinando de perto com os atletas.

"O Léo é um menino que terminou muito bem o ano, nos 12 jogos, foi um dos jogadores com nível alto. E começou bem o ano, tem qualidade no posicionamento defensivo, nas coberturas, e também nos ofensivos, com construção, bola longa, diagonal e bons passes. Pode aparecer em qualquer lado. É importante para ele", afirma Cléber.

O zagueiro recebeu elogios do treinador. Tite acredita que Léo ainda não chegou ao potencial máximo e tem mais a crescer: "Isso é importante no atleta. Ele não bateu no topo, tem margem de crescimento".

O sonho agora é atuar pela seleção brasileira. "É o sonho de todo jogador brasileiro. Se eu fizer as coisas bem feitas, tenho certeza que a convocação virá. Acredito que naturalmente vai acontecer. Estou feliz com as minhas atuações e tenho que trabalhar firme para que esse sonho se torne realidade", disse à FlaTV.

"Posso dizer que as duas coisas ajudam (amor e treino), porque estou feliz dentro quanto fora de campo. Com certeza isso se reflete. Estou leve, estou feliz e estou conseguindo ajudar meus companheiros. O apelido está pegando, não tem o que fazer. Mas está bom, pode continuar. Está dando sorte", diz Léo.