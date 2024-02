"Há uma decadência no Brasil. Não percebo como é possível jogar tão mal"

César Luis Menotti expressou sua decepção em uma entrevista à rádio argentina DSports nesta segunda-feira, revelando seu desapontamento com o fato de o Brasil não ter se classificado para os Jogos Olímpicos de Paris neste verão.

O ex-treinador, com 85 anos de idade e campeão mundial com a Argentina em 1978, manteve uma relação afetuosa com os brasileiros devido à sua passagem pelo Santos e Juventus (São Paulo) como jogador em 1969. Menotti confessou que esperava mais da seleção brasileira.

"Sinto vergonha do que está acontecendo com o Brasil. Tive a sorte de viver uma época incrível para eles na Copa do Mundo de 1970. Acredito que há uma decadência cultural, e não entendo como é possível jogar tão mal, ignorando toda a sua história brilhante", comentou.

"A Argentina não está na mesma situação que o Brasil em 1970, mas conquistou algo fundamental: o fato de ter se tornado novamente a representação do povo, algo que estava perdido. Agora, as pessoas estão felizes e encontraram apoio na seriedade", concluiu.

Leia Também: Após perda do pai, Felipe Vizeu pede para jogar e marca gol pelo Criciúma