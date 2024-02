Qual é o time que não vence há 24 jogos e virou pior da história na Espanha

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Almería virou o pior time da história do Campeonato Espanhol. Ao empatar com o Athletic Bilbao, no último sábado (10), a equipe chegou a 24 jogos sem vencer, a maior marca sem triunfos da história do torneio.

O Almería perdeu 17 e empatou sete partidas nesta edição do Espanhol, se tornando o pior time da história do torneio em 95 anos de existência. O recorde de jogos sem vencer numa mesma edição do campeonato anterior era do Sporting Gijón na temporada 1997/1998, com 23 partidas.

Além disso, a equipe igualou a maior série de partidas sem vitória (considerando mais do que uma temporada) da história da competição. Com 27 jogos sem ganhar (entre a temporada passada e esta), igualou o Levante, que ficou sem ganhar de abril de 2021 até janeiro de 2022.

Último colocado da La Liga, o Almería soma sete pontos, fez 22 gols, sofreu 51, com saldo negativo de 29. O time está 13 pontos atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento, o Celta, e seis atrás do penúltimo, o Granada.

EX-TIME DE LÁZARO E REJEITADO POR VITOR PEREIRA

O Almería é ex-equipe de Lázaro, que foi anunciado pelo Palmeiras. Por lá, o jogador formado no Flamengo fez 16 partidas na atual temporada.

Antes de contratar o atual treinador, Gaikza Garitano, o clube tentou a chegada de Vitor Pereira. O luso, que passou por Corinthians e Flamengo, recusou o convite.

MUDANÇAS E TÉCNICO AMEAÇADO

Garitano, agora, está ameaçado e deve ser demitido. Segundo o site Relevo, o técnico perdeu a confiança dos jogadores e deve ser mandado embora.

Outro motivo para o rompimento iminente é o baixo aproveitamento dos reforços contratados. O veterano Jonathan Vieira foi um dos que chegou na última janela.

Garitano substituiu Vicente Moreno, que comandou o time no começo do campeonato. A troca não resolveu os problemas já apresentados no início da competição, principalmente a vulnerabilidade defensiva.

O Almería ainda conta com um brasileiro no elenco, o atacante Léo Baptistão, que recentemente passou pelo Santos. Na atual temporada ele tem quatro gols em 21 jogos.