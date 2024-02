Técnico do Birmingham se afasta temporariamente devido a doença grave

O técnico do Birmingham City, Tony Mowbray, enfrentará um afastamento temporário de suas funções, compreendendo um período de seis a oito semanas, devido à necessidade de um tratamento médico urgente. Mowbray, de 60 anos, assumiu o comando do clube no início deste ano, sucedendo Wayne Rooney. Nesse intervalo, o treinador adjunto, Mark Venus, assumirá a responsabilidade interina pela equipe, recebendo apoio dos treinadores Ashley Cole, Pete Shuttleworth e Maik Taylor.

A notícia foi anunciada através de um comunicado oficial do clube nesta segunda-feira, onde se destacou que a decisão decorre de uma condição médica séria que requer cuidados imediatos. Mowbray, ex-treinador do Blackburn Rovers e Sunderland, compromete-se a continuar oferecendo orientações durante seu tratamento, ressaltando o apoio vitalício que tem recebido do clube e da família.

Ao longo de seu breve período no comando técnico do Birmingham City, Mowbray obteve resultados positivos, conquistando três vitórias em seis jogos do Championship disputados até agora. O diretor executivo do clube, Garry Cook, expressou solidariedade, desejando ao treinador uma recuperação rápida e ansioso por seu retorno para dar continuidade ao trabalho notável que iniciou. O próximo desafio do Birmingham está marcado contra o Ipswich Town no próximo sábado.

