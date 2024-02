Coronado rebate frase de vice do Flamengo sobre nível do futebol árabe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia-atacante Igor Coronado rebateu uma frase dita por Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, sobre o nível do futebol árabe.

Em sua apresentação, o novo reforço do Corinthians foi questionado sobre Braz ter declarado que descartou sua contratação por estar há muitos anos jogando na Arábia Saudita. O dirigente flamenguistas deu a entender que o time rubro-negro levou em conta o tempo que Igor passou no futebol árabe para avaliar a situação e desistir do negócio.

"Nem sabia [dessa declaração de Braz], estou aqui no Corinthians, tem que importar o que meu clube pensa. Respeito a opinião dele. Do Flamengo, recebi uma ligação do Matheus [Bachi], auxiliar, um dia, mas foi uma conversa normal para saber minha situação lá, somente isso", disse Coronado.

"Nesta terça-feira (20) estou aqui realizando um sonho com essa camisa maravilhosa. Espero demonstrar em campo e me adaptar o mais rápido possível", completou.

Igor Coronado foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (20) pelo Corinthians. Ele vai vestir a camisa 77 no clube.

O BRAZ DISSE SOBRE CORONADO

"Ele [Igor] está no Mundo Árabe há cinco, seis anos. Quando a gente vai analisar, não analisamos só o mercado. Tem situações como essa que precisa ter conhecimento. Eu tenho. Precisamos de outras análises para poder ter a decisão. Tem que saber se o jogador quer vir, se o empresário quer trazer, entender o conceito esportivo dele. Às vezes não é possível fazer uma transferência e a gente não vai se desgastar tentando. Era um jogador monitorado aqui".