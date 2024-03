Messi marca, escapa a lesão grave e Inter Miami empata

Lionel Messi esteve em destaque na madrugada desta sexta-feira durante o empate do Inter Miami contra o Nashville (2-2), no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões das Américas. O astro argentino não apenas marcou um gol, mas também escapou de uma lesão grave após um desafio muito ríspido.

Shaffelburg colocou a equipe da casa à frente no placar logo aos quatro minutos e marcou novamente no início do segundo tempo, aos 47 minutos.

Messi reagiu pouco depois, registrando o primeiro gol do Inter Miami na história da competição.

Posteriormente, o jogador argentino gerou grande preocupação ao mostrar desconforto após um desafio duro de Macnaughton, que atingiu em cheio o músculo da perna esquerda. Apesar da aparência, Messi conseguiu continuar em campo e ainda viu Suárez empatar a partida nos momentos finais, após um cruzamento de Busquets.

Thank God Messi is fine after this horrific moment..... pic.twitter.com/gfPFBUgqOC — All About Argentina ?? (@AlbicelesteTalk) March 8, 2024

O jogo da 2.ª mão está agendado para dia 14 de março, na próxima quinta-feira.

Leia Também: Gato invade campo e rouba a cena em jogo de Cristiano Ronaldo