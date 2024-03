Semifinal do Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco será no Maracanã

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Nova Iguaçu e Vasco, pelo segundo jogo da semifinal do Carioca, vai ser no Maracanã. Após polêmica envolvendo a gestão do estádio, a dupla Fla-Flu recuou e o aceitou o pedido do clube da Baixada Fluminense.

A decisão aconteceu após reunião nesta quinta-feira (14). Participaram do encontro os dois clubes, a Ferj e o consórcio do Maracanã.

O jogo acontece no domingo, às 16h (de Brasília). No jogo de ida, também no estádio, as equipes empataram por 1 a 1.

O processo de liberação do estádio demorou. O Nova Iguaçu entrou com pedido na segunda-feira, mas não recebeu resposta do consórcio. Diante disso, indicou o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Na noite desta quarta-feira (13), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se manifestou sobre a polêmica. O político afirmou que "o Maracanã está à disposição de qualquer jogo" e negou que tenha problemas com o time cruzmaltino.

Com apoio do Vasco, o Nova Iguaçu fez na madrugada de quarta para quinta-feira um novo pedido para mandar o jogo no Maracanã.