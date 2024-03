É chamado de "hat trick pasta" e pode ser o segredo de Haaland; entenda

Erling Haaland está tendo mais uma temporada verdadeiramente impressionante, com 29 gols marcados em 33 partidas oficiais pelo Manchester City. Mas, afinal, qual é o segredo por trás desse sucesso?

Beppe Piccoli, proprietário do restaurante Vero Moderno, localizado em Salford, na região de Greater Manchester, afirma que o segredo está naquilo que ele chama de "hat trick pasta" - um prato de massa com creme e cogumelos que ele tem preparado para o jogador norueguês quase todas as semanas nos últimos dois anos.

"A primeira vez que eu dei para ele, quando nos conhecemos, foi antes do início da temporada. Eu disse: 'Quando você marcar um hat trick no domingo, por favor, agradeça ao Beppe e ao Vero Moderno'. E ele marcou um hat trick, não foi? Foi bastante engraçado", começou Piccoli.

"Depois, ele voltou, pediu o mesmo prato de massa e eu disse a ele: 'Da última vez, você não me agradeceu. Por favor, faça isso quando marcar outro hat trick no domingo'. E ele comeu a mesma massa e marcou outro hat trick", continuou em uma entrevista ao jornal britânico The Sun, publicada nesta sexta-feira.

"Foi assim que tudo começou com ele, e nós desenvolvemos uma grande amizade. Agora, brincamos com a 'hat trick pasta'. Ele é um jogador de classe mundial e uma pessoa de classe. Isso, você não pode comprar", completou Piccoli.



