STJ forma maioria para que Robinho cumpra pena por estupro no Brasil

Nesta segunda-feira (20), o STJ formou maioria entre os ministros que decidiram que o ex-jogador Robinho cumpra no Brasil a pena no qual ele foi condenado na Itália, a 9 anos de prisão por estupro.

A corte não analisou se o atleta cometeu ou não o crime, mas apenas onde ele deverá cumprir a pena. O crime ocorreu durante uma festa em 2013, quando ele jogava no Milan.

De acordo com o site 'G1', Robinho foi condenado em definitivo na Itália, não cabendo mais recursos no caso. O atleta não cumpriu a pena no país europeu porque já tinha voltado ao Brasil quando o julgamento foi concluído.

Como a lei brasileira não permite a extradição de cidadãos do país, a alternativa buscada pelas autoridades italianas é fazê-lo cumprir a pena aqui mesmo e o STJ formou maioria para atender o pedido da Justiça italiana.

O caso

Segundo a investigação na Itália, Robinho e outros cinco brasileiros praticaram violência sexual em grupo contra uma mulher albanesa em uma boate de Milão. O atleta sempre negou o crime.

