Promessa do futebol argelino, Wassim Djezzar, morre aos 17 anos em campo

O futebol argelino está de luto pela morte de Wassim Djezzar, um jovem jogador de apenas 17 anos que perdeu a vida em campo após ser atingido por um adversário em uma disputa de bola. A tragédia aconteceu neste domingo, durante um jogo entre NRB Oued El Ma e TRB Arris, pelas categorias de base sub-17.

Djezzar caiu inconsciente no gramado após receber um chute na cabeça, gerando desespero entre jogadores, equipe médica e todos os presentes. A ambulância, que deveria ser obrigatória em jogos dessa categoria, demorou a chegar, e Wassim Djezzar acabou falecendo, segundo a RMC Sport.

A Federação Argelina de Futebol já se manifestou sobre o caso, lamentando a "trágica morte" do jovem jogador.

"É com grande tristeza que o Presidente da Federação Argelina de Futebol, Walid SADI, tomou conhecimento da trágica morte do jovem jogador Wassim Djezzar, da equipe sub-17 do NRB Oued El Ma. O presidente SADI envia, em nome de todos os membros da Federação, as suas mais sentidas condolências à família, bem como ao clube", diz a nota oficial.