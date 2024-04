"O anão estava possuído"; áudio revela detalhes da 'explosão' de Messi

O jornal argentino Olé traz, este sábado (6), a público uma mensagem de voz, supostamente, gravada por Nico Sánchez, um dos treinadores-adjuntos do Monterrey, onde ele relata os incidentes protagonizados por Lionel Messi, no final do triunfo conquistado na visita ao Inter Miami, por 1-2.

"Sim, Messi quis lutar comigo. Não creio que quisesse me bater, porque, se não, tinha-me batido, mas esteve a um centímetro de mim, colocou o punho ao lado da minha cara. Penso que estava mais à procura da minha reação do que de me bater", teria começado por afirmar o 'braço direito' de Fernando Ortiz.

"Tata Martino estava entrando no vestiário, virou-se e começou a dizer de tudo. Então, apareceu Messi, que eu pensava que já tinha ido embora. O segurança se aproximou, mas não me tocou, porque não reagi", prosseguiu.

"O anão estava possuído, tinha a cara do diabo. Pôs o punho ao meu lado e disse 'Quem pensas que és?'. Não sei as coisas que me disse, penso que não me insultou. Como não olhava para ele, nunca respondi", completou.

No entanto, Nico Sánchez assegurou que o episódio não ficou por aqui: "O Tata Martino [treinador adversário], pobre coitado, estava à minha frente e dizia 'Também vais chorar?'. Um coitado... Eu nunca respondi nem reagi a ninguém".

"Seguramente, apagaram os vídeos todos, porque os vídeos deixam-nos muito mal vistos. O que fizeram é gravíssimo, mas, bem, faz parte do espetáculo. Eles quiseram, claramente, manchar tudo, e foi o que eu quis evitar", rematou.

Leia Também: Manchester City goleia Crystal Palace e coloca pressão em Liverpool e Arsenal