Série A do Brasileiro começa com nove campeões estaduais e dois fracassos

(UOL/FOLHAPRESS) - Os principais Campeonatos Estaduais do país se encerraram deixando sinais importantes para o restante da temporada. A Série A do Campeonato Brasileiro começa no próximo fim de semana com nove campeões e dois times que fracassaram na abertura de 2024.

Dos 20 participantes da Série A do Brasileiro, nove focam campeões de seus Estados. Quatro foram vice-campeões.

Houve aqueles que até atingiram etapas eliminatórias, mas não tiveram o que comemorar. Foram quatro semifinalistas e um que caiu nas quartas de final.

Corinthians e Botafogo estão no fim da fila. Eliminados na primeira fase do Paulista e do Carioca, respectivamente, deixaram os torcedores preocupados.

VEJA COMO FORAM OS TIMES DA SÉRIE A NOS ESTADUAIS

Athletico-PR - campeão

Atlético-GO - campeão

Atlético-MG - campeão

Criciúma - campeão

Cuiabá - campeão

Flamengo - campeão

Grêmio - campeão

Palmeiras - campeão

Vitória - campeão

Bahia - vice-campeão

Cruzeiro - vice-campeão

Fortaleza - vice-campeão

Juventude - vice-campeão

Fluminense - semifinalista

Inter - semifinalista

Vasco - semifinalista

Red Bull Bragantino - semifinalistas

São Paulo - eliminado nas quartas de final

Botafogo - eliminado na primeira fase

Corinthians - eliminado na primeira fase

E QUEM TEM O MAIOR JEJUM DE TÍTULOS?

Outra curiosidade entre os torcedores é saber quando foi a última vez que seu time e seus rivais do Brasileiro deram uma volta olímpica.

No último fim de semana

Palmeiras - Estadual 2024

Flamengo - Estadual 2024

Atlético-MG - Estadual 2024

Vitória - Estadual 2024

Atlético-GO - Estadual 2024

Cuiabá - Estadual 2024

Criciúma - Estadual 2024

Athletico-PR - Estadual 2024

Grêmio - Gaucho 2024

Venceram neste ano

Fluminense - Recopa 2024

São Paulo - Supercopa do Brasil 2024

Sem vencer há mais tempo

Fortaleza - Cearense de 2023 - um ano

Bahia - Baiano de 2023 - um ano

Cruzeiro - Série B de 2022 - dois anos

Botafogo - Série B de 2021 - três anos

Red Bull Bragantino - Série B de 2019 - cinco anos

Corinthians - Paulista de 2019 - cinco anos

Vasco - Carioca de 2016 - oito anos

Inter - Gaúcho de 2016 - oito anos

Juventude - Copa do Brasil de 1999 - 25 anos