Messi está fora da Champions Cup e treinador do Inter Miami culpa a MLS

O Inter Miami sofreu mais uma derrota contra o Monterrey na madrugada de quarta para quinta-feira, desta vez por 3 a 1, após o revés em casa por 2 a 1, e está eliminado da Champions Cup (a Liga dos Campeões da CONCACAF).

A equipe do astro argentino Lionel Messi está fora do renovado Campeonato Mundial de Clubes, que começará em 2025.

De acordo com o técnico do time norte-americano, Gerardo Martino, a eliminação se deve principalmente aos regulamentos da MLS. "Eu sustento que, para esta fase da Champions Cup, as equipes com os melhores elencos do futebol mexicano se classificaram. Estou me referindo ao América, Monterrey e Tigres", afirmou em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.

"Não incluo o Pachuca, porque a estrutura é baseada em jogadores jovens. Enquanto a MLS não flexibilizar as regras para que tenhamos elencos melhores e as ausências e lesões possam ser resolvidas mais facilmente, estaremos em desvantagem", completou.

