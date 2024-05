F1: Verstappen é mais rápido em treino marcado por erro de Leclerc em Miami

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen (Red Bull) foi o piloto mais rápido na única sessão de treino livre para o GP de Miami.

O que aconteceu:

Bandeira vermelha por erro de Leclerc com 7 minutos de sessão. O piloto da Ferrari passou por cima de zebra alta na curva 16, girou, e o carro parou no sentido contrário. O monegasco não conseguiu manobrar seu veículo em espaço apertado e precisou deixá-lo. Fiscais de pistas retiraram a SF-24 da pista, e a sessão foi retomada após dez minutos sem voltas rápidas.

Pérez assumiu a liderança da sessão após a bandeira verde. O mexicano fez volta rápida de 1min29s632 com pneus médios. Max Verstappen escapou em sua tentativa superar o colega de equipe. As Mercedes de Lewis Hamilton e George Russell pareciam despontar como as principais perseguidoras.

A segunda metade de treino começou com voltas 'voadoras' de Sainz. O piloto da Ferrari fez o melhor segundo setor entre todos os pilotos e concluiu volta em 1min29s346, utilizando pneus duros. Em sua próxima tentativa, o espanhol melhorou ainda mais o próprio tempo, 15 milésimos mais rápido.

Verstappen tomou o melhor tempo a três minutos do fim da sessão. Várias voltas rápidas aconteceram nos 10 minutos finais, quando pilotos começaram a utilizar pneus macios. Gasly, Sainz, Russell e Pérez chegaram a assumir o posto de mais rápido, até o holandês da Red Bull completar volta em 1min28s595.

O treino marcou a primeira vez que Ferrari e RB levaram à pista suas pinturas especiais. Ambas equipes prepararam designs temáticos para o GP de Miami. A escuderia italiana incorporou traços azuis ao tradicional veículo vermelho, enquanto a RB adotou pintura "camaleão".

Classificação do treino livre

1º - Max Verstappen - Red Bull - 1min28s595

2º - Oscar Piastri - McLaren - 1min28s700

3º - Carlos Sainz - Ferrari - 1min28s711

4º - George Russell - Mercedes - 1min28s784

5º - Lance Stroll - Aston Martin - 1min28s817

6º - Sergio Pérez - Red Bull - 1min28s868

7º - Lewis Hamilton - Mercedes - 1min29s012

8º - Yuki Tsunoda - RB - 1min29s056

9º - Esteban Ocon - Alpine - 1min29s163

10º - Pierre Gasly - Alpine - 1min29s175

11º - Daniel Ricciardo - RB - 1min29s178

12º - Kevin Magnussen - Haas - 1min29s189

13º - Nico Hülkenberg - Haas - 1min29s314

14º - Alexander Albon - Williams - 1min29s393

15º - Guanyu Zhou - Kick Sauber - 1min29s445

16º - Lando Norris - McLaren - 1min29s495

17º - Valtteri Bottas - Kick Sauber - 1min29s636

18º - Logan Sargeant - Williams - 1min29s891

19º - Fernando Alonso - Aston Martin - 1min30s023

20º - Charles Leclerc - Ferrari - 1min32s099

Calendário do GP de Miami

Os pilotos voltam à pista ainda nesta sexta (3). A classificação para a corrida sprint está marcada para as 17h30 (de Brasília).

O sábado é dia de sprint e qualificação para o GP. A 'minicorrida' acontece às 14h, enquanto a classificação ocorre mais tarde, às 17h. A sprint impacta o campeonato de pilotos e de construtores: o vencedor sai com 8 pontos, o segundo com 7 e assim por diante, até o oitavo colocado.

17h também é o horário da corrida principal, esta no domingo (5). O grid de largada para o GP de Miami será definido com base na qualificação do sábado.