Arthur Elias diz que conta com Marta nas Olimpíadas e afasta clima de despedida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico da seleção feminina, Arthur Elias afirmou que "conta muito" com Marta nas Olimpíadas de Paris. O comandante convocou o Brasil para dois amistosos contra a Jamaica, últimos compromissos antes da estreia olímpica.

"Estou contando com ela. [...] A Marta dispensa comentários. A gente vem conversando muito com todas as atletas, e a conversa é muito franca. Ela sabe que tem margem para evoluir até a apresentação e também, se tiver na lista, para as Olimpíadas", disse.

"É uma atleta que teve também dois afastamentos esse ano, e a gente espera que possa dar um ritmo bom para ela, e ela tem contribuído muito nesse processo de mudança de mentalidade. Eu tenho sempre a obrigação de conseguir encaixar [a Marta]. Conto muito com a nossa Rainha".

O treinador, porém, afastou qualquer "clima de despedida" entorno de Marta. A camisa 10 anunciou recentemente se se aposentará da seleção brasileira neste ano.

"Isso é feito de forma natural no nosso ambiente de futebol. Já conversei com a Marta algumas vezes sobre isso e outros tantos assuntos. Ela deu essa declaração, e ao mesmo tempo está muito focada em ir para as Olimpíadas. Esse é o meu foco com ela agora. Encerrando o ciclo dela na seleção, vai ser feito o melhor para ela, mas não é a hora da gente planejar isso. A Marta tem esse objetivo de ter uma campanha excelente e quem sabe trazer uma conquista que a gente nunca teve", disse.

A seleção feminina jogará nos dias 1º e 4 de junho, em Pernambuco e na Bahia, respectivamente. Na sequência o time de Arthur Elias se prepara para a disputa das Olimpíadas, que começam em julho.

A apresentação das jogadoras será no dia 27 de maio. Esta é a sexta convocação de Arthur Elias desde a chegada à seleção.

A estreia do Brasil nas Olimpíadas será no dia 25 de julho, contra a Nigéria. A seleção está no Grupo C, que também conta com Espanha e Japão.