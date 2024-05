Casemiro ficou surpreso e chateado com ausência em lista para Copa América

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De pilar da seleção brasileira a ausência na primeira competição oficial de clubes após a Copa do Mundo do Qatar, Casemiro ficou surpreso e chateado com a lista de convocados para a Copa América.

Casemiro ficou fora da lista de convocados por opção. Dorival prometeu ligar para o volante neste sábado (11) para falar sobre a decisão.

O volante confessou a pessoas próximas que ficou surpreso e chateado com a ausência. Casemiro vinha usando a braçadeira de capitão com Fernando Diniz.

Dorival conversou com Casemiro no começo do ano e reafirmou a importância do jogador, a quem chamou de "pilar". A ausência na lista pegou o volante desprevinido.

Sem Casemiro, Dorival chamou um volante a menos e tem apenas Bruno Guimarães, Douglas Luiz e João Gomes para a posição. Casemiro chegou a ser chamado na primeira convocação de Dorival, mas acabou cortado por lesão.

POR QUE CASEMIRO É AUSÊNCIA?

O volante vem sofrendo duras críticas na Inglaterra por sua temporada no Manchester United. Recentemente, o ex-jogador Jamie Carragher chegou a dizer que Casemiro deveria "abandonar o futebol, antes que o futebol o abandonasse".

Casemiro vem em sua temporada com menos jogos desde que deixou o Real Madrid por empréstimo ao Porto. Foram 29 partidas neste ano, com cinco gols e três assistências.