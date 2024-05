VP do Grêmio reclama de data para discussão de paralisação do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vice-presidente do Grêmio Antonio Brum reclamou da data da reunião da CBF para discussão sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro devido à situação no Rio Grande do Sul. O encontro está marcado para 27 de maio.

"Discutir a paralisação do Brasileirão no dia 27/05? Que tipo de brincadeira de mau gosto é essa CBF? Vocês realmente não entenderam o que estamos passando por aqui!", escreveu Antonio, no X, antigo Twitter.

O QUE ACONTECEU

A reunião integrará os clubes da Série A e foi marcada após Grêmio, Inter e Juventude pedirem a paralisação total do Brasileirão. Os três clubes gaúchos integram a elite do futebol brasileiro.

O dia 27 de maio marca o fim do adiamento de todos os jogos dos clubes gaúchos por competições nacionais. Além da Série A, a CBF precisou mexer em jogos da Copa do Brasil, Séries C e D e Brasileirão feminino.

A entidade também solicitou aos clubes que se posicionem sobre a paralisação ou não do campeonato. O pedido aconteceu após manifestação do Ministério do Esporte.