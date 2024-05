Guardiola 'protege' Klopp e aponta fracassos de United, Chelsea e Arsenal

Na coletiva de imprensa pré-jogo do Manchester City antes da partida contra o Tottenham nesta segunda-feira, Pep Guardiola não apenas destacou a obrigação de vencer em Londres para assumir a liderança da Premier League, mas também analisou os recentes tropeços do Liverpool na disputa pelo título, fazendo comparações com rivais mais abastados, como Manchester United, Chelsea e Arsenal.

"Eu assisti aos jogos do Liverpool nas últimas semanas. Vocês sabem como eles perderam a chance de lutar pelo título? Aquela segunda parte contra o Crystal Palace... O jogo contra o Manchester United... É incrível as oportunidades que o Liverpool desperdiçou. Eu vi tudo. Houve até ocasiões sem o goleiro na baliza", começou.

"Foi por isso que eles não conseguiram lutar pelo título até o fim. São perdedores? Não. São um fracasso? Não. São uma grande equipe que nos deu trabalho ao longo dos anos. No final das contas é um detalhe. Os atacantes do Liverpool são incríveis, mas não conseguem marcar tantos gols. Não conseguem ser campeões assim. Não acontece com todos. Mas o Liverpool é um time vencedor", afirmou em seguida.

"Antes diziam que tudo era por causa do dinheiro. Se fosse essa a razão, o Manchester United deveria ter vencido todos os títulos. Todos. O segundo? O Chelsea. O terceiro? O Arsenal. Eles gastaram muito mais do que nós nos últimos cinco anos. Deveriam ter conquistado tudo, mas não. Já alguns anos atrás tivemos o Leicester surpreendendo, é muito difícil estar aqui", concluiu.

