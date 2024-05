Manchester United tem um novo alvo 'na manga' para o lugar de Ten Hag

Erik ten Hag está garantido no comando do Manchester United até o próximo dia 25 de maio, data marcada para a final da Taça da Inglaterra contra o Manchester City. No entanto, corre o risco iminente de ser demitido após esse evento.

Diante dessa perspectiva, os dirigentes dos Red Devils já começaram a planejar a próxima temporada, tendo Thomas Frank como um dos principais alvos. Frank é conhecido por ter levado o Brentford à Premier League na temporada 2020/21 e por conseguir manter o clube lá desde então.

Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Telegraph nesta terça-feira, Frank mantém uma relação próxima com Dave Brailsford, que é próximo do presidente da INEOS, Jim Ratcliffe, o mais recente co-proprietário do clube.

O objetivo é estabelecer uma base sólida para que o clube possa voltar ao caminho das vitórias de forma consistente, algo que tem sido difícil desde a saída de Alex Ferguson em 2013.

