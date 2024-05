Al-Sadd avança com queixa na FIFA contra Abel Ferreira

O portal TNT Sports noticiou na sexta-feira (17) que o Al-Sadd, clube do Qatar, avançou com uma queixa à FIFA contra Abel Ferreira por não cumprir um pré-contrato.

Ao que tudo indica, o treinador português teria um acordo para ir ao Qatar no final de 2023, mas Abel Ferreira acabou por renovar até 2025.

De acordo com a acusação feita pelo Al Sadd, as negociações entre as partes começaram em outubro de 2023 e no dia 15 de novembro do mesmo ano, ainda segundo a acusação, o treinador teria assinado um documento vinculativo, que o levaria a deixar o Palmeiras e assumir o comando no novo clube a 27 de dezembro.

Agora, o Al Sadd entende que o documento que alega ter assinado foi descumprido por Abel Ferreira e exige o pagamento de uma indemnização de cinco milhões de euros. Ainda de acordo com o TNT Sports, na época o português ia mesmo ser o treinador mais bem pago do mundo.

O Palmeiras está a par da situação e vai acionar meios legais para defender o técnico, que tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2025.

