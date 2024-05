Rodrygo se explica após entrevista polêmica; veja

Na noite de terça-feira, Rodrygo usou suas redes sociais para esclarecer seu futuro após uma entrevista na qual suas declarações foram mal interpretadas. O jogador brasileiro do Real Madrid começou expressando sua frustração com a "situação muito chata" e afirmou que não tem "nenhum pensamento de sair" do clube merengue.

"Hoje [terça-feira], aconteceu algo que me magoou, com uma das minhas entrevistas sendo tirada de contexto", iniciou Rodrygo, continuando em seguida.

"Para ser bem direto, estou extremamente feliz no Real Madrid, vivendo um sonho a cada dia, e não passa pela minha cabeça deixar o clube da minha vida. Agora, vamos seguir em frente com nossa história. Rumo ao 15º título da Liga dos Campeões. Hala Madrid e nada mais!", concluiu o jogador brasileiro, de olho na final da Champions contra o Borussia Dortmund, marcada para sábado.





Hoy ocurrió una situación muy molesta, donde una de mis entrevistas fue completamente sacada de contexto.

Para ser muy directo, estoy MUY feliz en el Real Madrid, vivo un sueño cada día y NO se me pasa por la cabeza dejar el club de mi vida!

Ahora seguimos con história por… — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) May 28, 2024

Na entrevista, Rodrygo admitiu que "tudo podia acontecer" e afirmou que os "anos em que já esteve no Real Madrid foram um prazer".

¿Quiere Rodrygo al Real Madrid para toda la vida? ?



"Los años que he estado aquí han sido un placer"



Este jueves, en DAZN con @Sandradiazarcas ️



https://t.co/beuBTcmBJ0 pic.twitter.com/Uotk5lVD70 — DAZN España (@DAZN_ES) May 28, 2024

