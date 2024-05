Barcelona anuncia Hansi Flick como novo treinador

Agora, é oficial. Hansi Flick foi nesta quarta-feira anunciado como novo treinador do Barcelona, sucedendo assim a Xavi no comando técnico da equipe principal.

Ao que tudo indica, o alemão de 59 anos assinou um contrato válido para as duas próximas temporadas, até junho de 2026.

Sem clube desde que saiu da seleção da Alemanha, em setembro de 2023, Hansi Flick levou o Bayern Munique à conquista de sete títulos entre 2019 e 2021. O germânico colocou no currículo duas Bundesligas, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35