Cavani renuncia à seleção do Uruguai a dias de participar da Copa América

Edinson Cavani usou suas redes sociais para anunciar sua despedida da seleção uruguaia, poucos dias antes de participar da mais recente edição da Copa América.

"Minha querida Celeste: só quero agradecer por cada ensinamento que me proporcionou ao longo desse processo. Não quero me alongar. Hoje são poucas palavras, mas carregadas de sentimentos profundos. Obrigado a cada uma das pessoas que fizeram parte dessa jornada durante tantos anos. Fui e sempre serei abençoado por ter vestido essa camisa para representar o que mais amo no mundo, o meu país", escreveu Cavani em uma mensagem no Instagram.

"Foram muitos anos preciosos, com mil coisas para dizer, contar e recordar, mas hoje quero me dedicar a essa nova etapa da minha carreira e dar tudo de mim onde quer que eu esteja. Decidi dar um passo ao lado, mas vou segui-los sempre com o coração aquecido, como quando tinha que entrar em campo com essa linda camisa. Um forte abraço a todo o meu povo. Arriba la Celeste!", concluiu Cavani.

O atacante do Boca Juniors era um dos convocados por Marcelo Bielsa para a Copa América, que começa no próximo dia 20 de junho. Edinson Cavani se retira como o terceiro jogador com mais partidas pela seleção uruguaia, com 136 jogos, superado apenas pelos 138 de Luis Suárez e os 161 de Diego Godín.





