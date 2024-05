Tottenham prepara uma limpa no elenco para a próxima temporada

O mercado de transferências de verão (europeu) se aproxima, e o Tottenham está pronto para uma grande reformulação no elenco após uma temporada decepcionante que culminou na falha em se classificar para a Liga dos Campeões.

Segundo o jornal britânico Evening Standard, o técnico dos Spurs, Ange Postecoglou, entregou à diretoria uma lista com nada menos que 11 jogadores que ele não considera essenciais para a próxima temporada.

O nome mais importante da lista é o do brasileiro Richarlison, que tem despertado interesse de clubes da Arábia Saudita dispostos a pagar os cerca de 60 milhões de euros que o Tottenham desembolsou por ele em 2022, quando o comprou do Everton.

Outros jogadores que podem ter seus dias contados no clube londrino são Emerson Royal, Pierre-Emile Hojbjerg, Giovani Lo Celso, Bryan Gil, Joe Rodon, Djed Spence, Sergio Reguilon, Tanguy Ndombele, Japhet Tanganga e Ryan Sessegnon.

A limpa no elenco tem como objetivo reduzir a folha salarial do clube e abrir espaço para a contratação de novos jogadores que se encaixem na filosofia de jogo de Postecoglou. O técnico português busca reforçar o time em todas as posições, com foco em jovens promessas e jogadores experientes que possam agregar qualidade e liderança ao grupo..

